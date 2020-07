Probabili formazioni, Lazio-Brescia: chance per Vavro, torna Lazzari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lazio nell’ultimo turno di campionato ha battuto il Verona, rialzando la testa dopo un periodo negativo. La squadra biancoceleste ha così conquistato il quarto posto, che a meno di ipotesi difficilmente realizzabili, vuol dire Champions. Per il match contro il Brescia Inzaghi non potrà contare sugli infortunati Leiva, Lulic e Radu. Caicedo non si è allenato per un problema al tendine d'Achille. In avanti Correa e Immobile. Dietro chance per Vavro al posto di Luiz Felipe​Dopo la retrocessione, il Brescia cerca uno scossone d’orgoglio, che non è arrivato nell’ultima sfida, persa contro il Parma. Diego Lopez dovrà fare a meno di Dessena, squalificato, Balotelli, fuori dal progetto, e gli infortunati Bisoli, Cistana e Skrabb. LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa. BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Mateju; Spalek, Tonali, Bjarnason, Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.