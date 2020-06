Juventus, a Bologna Sarri senza Higuain, le probabili formazioni

Probabili formazioni di Bologna-Juventus (oggi alle 21.45 su Skysport). La Juventus è partita per Bologna senza Gonzalo Higuain, il centravanti non ha ancora recuperato dal guaio ai flessori e Sarri in attacco punterà sul tridente Douglas Costa - Dybala Ronaldo. Out anche gli infortunati Alex Sandro, Khedira oltre a Chiellini e Demiral, ancora sulla via del recupero. Per la delicatissima sfida di questa sera Sarri dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con De Sciglio a sinistra al posto di Alex Sandro. In mezzo Bonucci - de Ligt con Cuadrado sulla destra. In porta Szczesny, a centrocampo Bentancur, Pjanic e ballottaggio Rabiot-Matuidi, ma anche Bernardeschi scalpita.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA: (4-3-3) Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Soriano, Medel, Svanberg; Orsolini, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

JUVENTUS: (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

