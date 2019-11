Premier League, vittorie in rimonta per Liverpool e City

In attesa del confronto diretto di domenica prossima, Liverpool e Manchester City s'impongono in rimonta nei rispettivi match di oggi, validi per l'11/a giornata di Premier, che i Reds hanno vinto contro l'Aston Villa e i Citizens con il Southampton, club al quale i tifosi non hanno ancora perdonato la sconfitta per 9-0 con il Leicester. Il Liverpool, in svantaggio contro i Villans, ha prima trovato la rete del pareggio al 42' st con Robertson e poi quella della vittoria di Manè al quarto minuto del tempo di recupero, prodezza cha he letteralmente gelato il Villa Park. Con questo successo la squadra di Klopp mantiene il primato in classifica con 31 punti e 6 lunghezze di vantaggio sul City, che mercoledì prossimo se la vedrà con l'Atalanta a S. Siro e oggi ha vinto per 2-1 sui Saints, con reti di Aguero e Walker dopo il vantaggio dei padroni di casa con Ward-Prowse. Il Manchester United è stato sconfitto 1-0 a Bournemouth, mentre l'Arsenal ha pareggiato in casa, 1-1, contro il Wolverhampton, squadra per la quale Cutrone è rimasto in panchina.

Ultimo aggiornamento: 19:37

