Premier League, il City vince 2-1 contro il Watford e prova la fuga: più 5 sul Liverpool

Il Manchester City allunga nella classifica della Premier League grazie al successo per 2-1 conquistato sul campo del Watford, in uno dei quattro anticipi della 15/a giornata. La squadra di Pep Guardiola adesso guida con 41 punti, vale a dire a +5 sul Liverpool, che domani sarà impegnato in trasferta alle 20,45 contro il Burnley. Per i 'Citizens' ha aperto le marcature il tedesco Sane al 40' e ha raddoppiato Mahrez al 6' della ripresa. Nel finale grande reazione d'orgoglio della squadra allenata da Javi Gracia che ha accorciato le distanze con Doucoure al 40', poi ha sfiorato pure il pari. Nelle altre tre partite il Bournemouth ha battuto l'Huddersfield per 2-1 in casa, il Brighton ha sconfitto il Crystal Palace per 3-1, altro 3-1 del West Ham a Londra sui gallesi del Cardiff. Domani in campo ovviamente anche il Chelsea di Sarri (20,45) che che farà visita al Volverhampton, mentre il Fulham di Ranieri (alle 20,45) ospiterà il Leicester, la squadra con la quale l'allenatore romano ha conquistato uno storico titolo. Su tutti spicca il confronto fra Manchester United e Arsenal, in programma alle 21.

