Premier League, il City umilia il Chelsea: Sarri ne prende 6 da Guardiola

Finisce con una disfatta per il Chelsea di Maurizio Sarri la trasferta in casa di Pep Guardiola. Il Manchester City segna quattro reti nel primo tempo e altre due nella ripresa per un 6-0 finale che pochi alla vigilia potevano immaginare. Il tabellino comprende una tripletta di Aguero, ora capocannoniere con Salah a 17 reti, una doppietta di Sterling e un gol di Gundogan. Il City divide la vetta col Liverpool, a 65 punti, il Chelsea con 50 scivola al quinto posto, superato dal Manchester United.





