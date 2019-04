Premier League, il Chelsea rallenta: pari deludente in casa contro il Burnley. Ma Higuain interrompe il digiuno

Sarri è terzo in Inghilterra, ma il pareggio casalingo del Chelsea è sicuramente deludente. L'ex tecnico del Napoli può essere staccato da Pochettino e superato da Emery, perché sia il Tottenham che l'Arsenal devono recuperare un match. Mezzo passo falso, dunque, dei Blues, costretti al pari dal Burnley, 15/o in classifica, nel posticipo della 35/a giornata della Premier League. Il Chelsea, a Stamford Bridge, non è riuscito ad andare oltre il 2-2 e all'8' si è trovato pure sotto per il gol di Hendrick, ma Kante al 12' ha pareggiato. Higuain, tornato al gol, al 14' ha regalato il momentaneo vantaggio ai Blues, che sono stati agganciati dalla rete di Barnes, servito da Wood. Il Chelsea è terzo con 67 punti, a pari merito del Tottenham, che però ha giocato una partita in meno, e a +1 sull'Arsenal: pure i Gunners, tuttavia, hanno un incontro in meno di Hazard e compagni.

Ultimo aggiornamento: 00:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA