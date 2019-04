Inghilterra, Petagna obiettivo del Leicester per il prossimo anno

Il Leicester cerca un attaccante per il prossimo calciomercato e ha individuato in Andrea Petagna l'obiettivo da centrare. Secondo quanto scrive il 'Guardian', la dirigenza delle 'Foxes' è pronta fare un'offerta di 20 milioni di euro all'Atalanta, proprietaria del cartellino del 23enne bomber che in questo campionato ha segnato 14 gol. Ma la situazione è complicata dal fatto, ricorda il giornale, che nell'accordo sottoscritto a suo tempo per il prestito di Petagna alla Spal c'è la clausola che obbliga la società di Ferrara ad acquistare il giocatore, per dieci milioni, in caso di salvezza. A ciò va aggiunta la voglia del calciatore di rimanere nel club di cui suo nonno Francesco fu a lungo allenatore. Petagna ha avuto altri estimatori in Premier League, come il Cardiff che, ricorda il 'Guardian', lo scorso a gennaio è stato sul punto di prenderlo prima di virare su altri giocatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA