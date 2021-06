Roma, dalla Spagna insistono: il Barcellona vuole Pellegrini

Nonostante le smentite di rito, non accennano a fermarsi le indiscrezioni sull’interesse del Barcellona su Lorenzo Pellegrini. Questa mattina il Mundo Deportivo titola in prima pagina «Offerta per Pellegrini», con tanto di foto del centrocampista intento a esultare con la fascia di capitano al braccio. Un capitano romano e romanista, il quarto da quando hanno lasciato Totti, De Rossi e Florenzi, che potrebbe salutare la Roma: i blaugrana, scrivono in Spagna, non hanno intenzione di sborsare i 30 milioni previsti dalla clausola rescissoria perché il giocatore è in scadenza di contratto. Preferirebbero accordarsi per una cifra vicina ai 20 milioni, la stessa per la quale l’Atalanta avrebbe un’opzione sull’acquisto. Il Barcellona ha virato su Pellegrini da quando Wijnaldum ha accettato l’offerta del Psg, ma non è l’unico club interessato al centrocampista: su di lui anche Atletico Madrid e Liverpool.

