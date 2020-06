Roma e Lazio, parte lo sfottò tra tifosi: «Lotito vuole fermare il campionato», «Pallotta resisti»

«Lotito ha fatto il diavolo a quattro per far riaprire il campionato e Lazio fa questa figuraccia». È cominciato lo sfottò tra tifosi biancocelesti e giallorossi dopo la ripresa della Serie A in cui la squadra allenata da Simone Inzaghi è caduta a Bergamo contro l’Atalanta (3-2) e la Roma è riuscita a strappare una vittoria (sofferta) con la Sampdoria (2-1). In casa Lazio il sogno scudetto sembra essere svanito: «Sbrigatevi a richiudere tutto sta tornando il virus», è solo una delle decine di meme che girano in rete che ritrae il presidente della Lazio al telefono impegnato a far fermare di nuovo in campionato. Prese in giro anche ai tifosi romanisti imbestialiti contro Fonseca per tutto il primo tempo, colpevole di aver schierato una formazione che «non avrebbe giocato nemmeno all’oratorio».

Bruno Peres, Ibanez, Pastore, Perez e Diawara hanno messo nei guai la squadra che si è risollevata solo grazie ai due gol di Dzeko e alle invenzioni di Pellegrini. Ma su Twitter è Claudio Lotito il più bersagliato dai tifosi, non solo della Roma, ma anche di altre squadre: «Chissà quanto tempo passerà prima che alla Lazio cominceranno a parlare di campionato falsato dal lockdow», «Così non va bene, facciamo i play-off», «Presto sentiremo di nuovo parlare di non assegnazione dello scudetto». Non mancano le critiche anche al presidente della Roma James Pallotta a cui viene ricordato che Dzeko, fosse stato per lui, sarebbe stato venduto prima al Chelsea due anni fa e all’Inter la scorsa estate: «Edin è immenso, ma la gestione della Roma è folle», scrive qualche utente su Twitter. Spuntano anche le ironie dei tifosi biancocelesti sull’imprenditore bostoniano: «Resista presidente», «Non mollare la Roma», «Forever and ever, Thanks mr President».

