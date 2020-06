Inzaghi: «Spiace perdere così. Sconfitta che complica la corsa scudetto»

«Ero abbastanza tranquillo, perché sapevo che era la prima partita dopo tre mesi e mezzo, ma ci eravamo preparati bene e infatti abbiamo fatto una prima mezzora buonissima. Siamo mancati poi perché potevamo indirizzare la partita diversamente. Si, purtroppo la corsa si complica e ci dispiace molto, perché venivamo da una serie lunga di imbattibilità».

Simone Inzaghi non nasconde la delusione per la sconfitta subita dalla sua Lazio a Bergamo. «Sapevamo che rientrare qui con l'Atalanta, uno degli avversari peggiori, sarebbe stato duro - ha detto il tecnico della Lazio a Sky -. Abbiamo tenuto il campo alla grande, ma contro certe squadre non basta. Non mi piace perdere e ho visto i ragazzi un po' giù, ora bisogna essere bravi a recuperare forze ed energie».

