Fonseca: «Squadra stanca e oggi si è visto»

«La squadra è stanca in questo momento e si è visto, non è una questione di atteggiamento, ma in questo momento non siamo veloci e reattivi». È l'analisi dell'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, sulla sconfitta per 2-0 sul campo del

Parma. «Il Parma è sempre stato pericoloso in contropiede, ha creato diverse occasioni perché noi abbiamo rischiato: volevamo vincere e abbiamo concesso spazi. Non siamo stati molto sicuri a livello difensivo, anche nel primo tempo abbiamo avuto diversi problemi», aggiunge il tecnico portoghese ai microfoni di Sky Sport.





© RIPRODUZIONE RISERVATA