Pallotta risponde a Nainggolan: «Io lavoro solo pensando alla Roma»

Ultimo aggiornamento: 18:05

Le parole scomode di Radjanon sono passate inosservate a Trigoria. Il Ninja in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport' oltre ad aver svelato dei particolari sulla sua cessione all’Inter, ha anche commentato l'operato del presidente James Pallotta: «Qui ho trovato una società molto preparata, ci sanno fare, sono tutti presenti. Steven Zhang è sempre qua. A Roma il presidente viene una volta all’anno e io penso che una persona dovrebbe essere presente alla guida di una sua azienda. Sarebbe importante anche per i tifosi: ogni anno cambiano 3-4 giocatori importanti. Magari se ci fosse il presidente potrebbe spiegare meglio il perché di alcune scelte». Dichiarazioni che hanno scatenato la reazione del numero uno giallorosso: «Lavoro quotidianamente pensando alla Roma. A volte la prospettiva è migliore se non si è fisicamente sul posto. Mi dispiace che Nainggolan si sia espresso così. L’ho adorato, è un guerriero».