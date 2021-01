Pagelle Roma-Sampdoria.

PAU LOPEZ 6

Devia un tiro velenoso di Candreva nel primo tempo, nella ripresa respinge un colpo di testa ravvicinato di Thorsby. C’è quando deve esserci.

MANCINI 6,5

Prova a impostare con qualche lancione (il campo lo impone), là dietro succede poco. E quando l’area si riempie, lui diventa dominante, di testa, con i piedi. Tosto.

SMALLING 6,5

Si ripresenta in buone condizioni e il reparto è molto più ordinato. Colpisce la traversa con un colpo di testa e reclama un calcio di rigore, dopo un’altra scappata in area.

IBANEZ 6,5

Anche lui, come Mancini, prova ad accompagnare, a sostenere Peres e ad accorciare (in aiuto) su Veretout. Qualche buon anticipo, due o tre ottimi recuperi e quasi allo scadere cerca anche la rete del raddoppio.

KARSDORP 7

Cavalca la fascia come gli capita spesso in questi ultimi tempi, mette dentro qualche pallone interessante, uno di questi diventa l’assist (il 4 in stagione) decisivo per Dzeko. Stato di grazia.

VILLAR 6

Il solito compito svolto con diligenza e intelligenza. Senso della posizione e pochissimi errori. Manca la giocata che fa la differenza, che regali un gol. Ammonito per “giusta causa”, viene sostituito.

VERETOUT 6

Fatica più del dovuto, ma non molla, come sempre, fino all’ultima palla giocabile.

PERES 6

La migliore palla gol passa dai suoi piedi, con quel cross sulla testa di Dzeko ad inizio primo tempo. Cresce nella ripresa, dopo un triste primo tempo.

PELLEGRINI 6,5

Presente con il corpo e con la mente fin dai primi minuti. Sforna assist e sfiora il gol. Sempre vivo. Nel finale è cotto.

MKHITARYAN 7

Come Pellegrini, sempre al centro delle azioni principali. E in più, un contrubuto di corsa e carattere che di solito non sono nel suo bagaglio.

DZEKO 7,5

Nel primo tempo vivacchia, si accende davvero poco, perde qualche pallone di troppo. Salto in alto nel secondo tempo, e non solo per il gol decisivo (alla sua duecentesima gara in giallorosso segna al rete numero 85 in A, raggiungendo Amedeo Amadei al terzo posto del podio dei bomber della Roma).

CRISTANTE 6,5

Dà sostanza e apre il piattone per Kersdorp, che regala a Dzeko la palla della vittoria. Solido.

PEREZ NG

Solo un tiro, con cui poteva fare meglio.

MAYORAL NG

Tiena palla.

FONSECA 7

Il campo non aiuta, la Roma resta se stessa e vince - con merito - giocando sempre palla a terra. E si conferma sulla terza piazza della serie A.



Roma-Sampdoria 1-0: il videocommento di. Ugo Trani

Roma, punti pesanti nella corsa Champions: 3° posto rafforzato e classifica migliore

AUDERO 6

Un paio di interventi per i fotografi.

YOSHIDA 5,5

Mkhytarian lo attacca, nel secondo tempo cerca di tenere botta anche a Peres.

(36’ ST LERIS N.G.)

TONELLI 5,5

Regge, regge poi crolla davanti alla classe di Dzeko.

COLLEY 5

Come Tonelli, in più un fallo di mano non visto da Chffi.

AUGELLO 5,5

Karsdorp lo fa soffrire.

CANDREVA 6

Qualche punizione velenosa messa dentro rischia di fare male alla Roma. Impegna Pau Lopez con un tiro dalla distanza.

THORSBY 6

Sfiora anche il gol

EKDAL 5,5

Si batte come al solito, con meno lucidità del solito.

JANKTO 5

Qualche buona giocata, poca continuità.

VERRE 5,5

ARBITRO CHIFFI 5

Partita non semplice, non vede due rigori, uno su Mkhitaryan e uno per il fallo di mano di Il Colley. Il Var non lo aiuta.

Un paio di numeri, non è il campo che può valorizzarlo. Paga anche l’emozione di affrontare la sua Roma.

19’ ST DAMSGAARD 6

Prova a dare un po’ di sostanza.

QUAGLIARELLA 5

Spento. Affogato nel terreno bagnato dell’Olimpico.

35’ ST LA GUMINA N.G.

RANIERI 6

Gioca tutti dietro e uno davanti. Per poco non porta a casa il risultato, ma sarebbe stato troppo. Ma resta in partita, giocandosela fino all'ultimo.

