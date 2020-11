NAPOLI -

Meret 6,5 - Salva il risultato nel finale di primo tempo.

Di Lorenzo 5,5 - Si mangia un gol sullo 0-0 e spinge poco: maluccio.

Maksimovic 6,5 - In difesa giganteggia, ma sfiora anche più volte la rete.

Koulibaly 5,5 - Distratto e svagato, per poco non rimedia un giallo pesante.

Ghoulam 6 - Gioca tutta la partita, senza strafare ma mostrando una tenuta apprezzabile.

Demme 6 - Recupera molti palloni, poi però non sa che farne.

Bakayoko 6 - Gioca tutta la partita anche perché salterà la Roma: ordinaria amministrazione.

Politano 6 - L'unico a brillare nella prima parte di gara, ci mette lo zampino nel gol.

Zielinski 7 - Un assist e una condizione in crescendo, non male dopo tante sofferenze.

Elmas 5,5 - Parte titolare ma fa davvero poco per meritare la fiducia di Gattuso.

Petagna 5 - Spreca un paio di ghiotte palle gol: uno come lui deve fare la differenza.

Lozano 7 - Entra e chiude la partita, dimostrando di essere in forma.

Insigne 6,5 - Meriterebbe il gol, deve accontentarsi di un assist per Lozano.

Mertens 6 - Una ventina di minuti di apprezzabile qualità.

Lobotka 6 - Sperava di partire titolare, quando entra non sfigura.

Fabian n.g. - In campo nel finale giusto per tenersi in condizione.

RIJEKA -

Nevistic 6 - Ci mette una pezza in varie circostanze, evitando un passivo più ampio.

Tomecak 6 - Spara alle stelle un buon pallone in avvio, meglio quando gioca in difesa.

Velkoski 6 - Se la cava spesso con un pizzico di mestiere, che non guasta.

Galovic 6 - Il muro difensivo del Rijeka non crolla, merito principalmente suo.

Smolcic 5,5 - Parte bene, poi cala vistosamente con il passare dei minuti.

Anastasio 5 - Sente molto la partita e si vede: un'autorete, un'ammonizione e un infortunio.

Muric 6 - È l'elemento di maggior qualità dei croati e lo fa vedere in un paio di occasioni.

Cerin 6 - Tiene botta in mezzo al campo, mostrando buona personalità.

Loncar 6 - Tra i migliori dei suoi: le sue accelerazioni creano apprensioni al Napoli.

Stefulj 5,5 - Gioca adattato in un ruolo non suo e non può rendere al massimo.

Andrijasevic 5,5 - Troppo solo in attacco, non riece mai a pungere.

Yateke n.g. - Entra a gara segnata, senza cambiarla.

Braut n.g. - Prende il posto di Anastasio nel finale.

Frigan n.g. - Debutta giovanissimo in un tempio del calcio.

Hodza n.g. - Pochi istanti in campo nel recupero.



