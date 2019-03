Genoa-Juve, le pagelle: Pandev decisivo, Bentancur l'unico sufficiente tra i bianconeri

Ultimo aggiornamento: 16:36

: puntuale nelle uscite, mai seriamente chiamato in causa: ripaga la fiducia di Prandelli vincendo il duello con Alex Sandro: un incubo per Dybala, sarà certamente il primo a esser felici se nella prossima stagione l’attuale difensore del Genoa diventerà loro compagno di squadra. Sfiora addirittura il vantaggio alla mezz’ora: giganteggia con Mandzukic senza mai perdere un confronto: mette in continua apprensione Cancelo e quando ripiega lo fa con efficacia. Guida la squadra anche nelle fasi più delicate da perfetto capitano.: risolve una situazione delicata in difesa, non riesce a esprimere il suo potenziale offensivo perché Caceres lo argina bene (: entra e segna subito contro la sua ex squadra con una soluzione coraggiosa, ponendo le basi per una straordinaria impresa Cosa chiedere di più?): troppo frettoloso nella chance avuta nel finale di primo tempo, lotta senza mai risparmiarsi: offre un apporto significativo allo sviluppo della manovra del gioco, filtra il gioco con maggior rapidità rispetto alle precedenti occasioni (: si inserisce bene nei meccanismi di una squadra galvanizzata dal vantaggio): non sfigura, ben si oppone in mediana a Bentancur: spreca malamente a tu per tu con Perin al 16’ privilegiando la potenza alla precisione (: cambia volto alla gara. Prende per mano il suo Genoa e confeziona prima l’assist per Sturaro e poi firma il definitivo 2-0): una fonte di continua preoccupazione per Allegri e la sua squadra, straordinaria la cavalcata per il 2-0 di Pandev: lettura perfetta della gara, alla faccia di chi credeva volesse proteggere lo 0-0 con l’inserimento di Pandev per Sanabria. E’ stata la mossa decisiva per vincer la partita: paga a caro prezzo l’incertezza di Sturaro, nel primo tempo è decisivo su Sanabria: il suo inserimento dall’inizio è una sorpresa. Prende bene le misure a Lazovic, finisce troppo presto le energie: bene nel primo tempo, patisce molto le ripartenze del Genoa: soffre moltissimo Kouamè anche se nel primo tempo lo ferma quasi sempre. Sbaglia anche lui sul raddoppio di Pandev: fortuna vuole, per lui, che il Var annulli il rigore provocato da una sua leggerezza. In fase di spinta, è quasi invisibile. (: mai pericoloso): poco incisivo, lontano parente del giocatore ammirato contro l’Atletico Madrid.: costretto dall’energia del centrocampo del Genoa a ragionare più in fase di contenimento che di offesa. Condivide qualche responsabilità sul gol di Sturaro.: riesce a districare situazioni ingarbugliate grazie alle sue qualità fisiche: si sacrifica molto, Allegri gli chiede prima di offendere e poi di contenere: il Var cancella la felicità del possibile 0-1, da un suo errore nasce il 2-0 di Pandev: controllato senza problemi dalla difesa del Genoa, fa poco o nulla per andare a cercarsi il pallone. Prestazione gravemente insufficiente, forse anche per colpa della stanchezza (: entra a frittata fatta, ben sorvegliato da Romero e compagni): forse poteva lasciar riposare Mandzukic e tentare la carta Kean ma prendersela con i singoli serve a poco. La sconfitta di oggi è figlia di una prestazione collettiva sottotono.