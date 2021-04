25 Aprile 2021

di Mario Tenerani

(Lettura 2 minuti)







PAGELLE DI FIORENTINA-JUVENTUS

FIORENTINA

DRAGOWSKI 6

Un rinvio sbagliato, ma poi lavoro sereno. Sul gol sembra non avere colpe.

MILENKOVIC 6,5

Una sberla da fuori che meritava di più, poi gara di sostanza.

PEZZELLA 6

Sul gol tiene in gioco Morata, ma rispetto ad altre partite è cresciuto un po’.

CACERES 6

Qualche sbavatura, ma arriva alla sufficienza

VENUTI 6

Ordinato, partita onesta. Soldatino. Esce nell’intervallo per problemi all’inguine.

dal 1’ st QUARTA 5,5

Lascia troppo spazio a Morata sul gol

AMRABAT 7

Da tanto non si vedeva giocare così. E’ tornato quello di Verona? A Firenze sperano di sì…

PULGAR 6,5

In regia a contrastare Ramsey nel primo tempo. Prende un palo e va vicino al gol almeno altre due volte.

CASTROVILLI 5,5

E’ un talento, ma da un po’ di tempo non brilla più. Si fa notare poco.

dal 39’ st EYSSERIC sv

IGOR 6

Schierato a sorpresa al posto di Biraghi per marcare Cuadrado. Va meglio lui del colombiano

dal 27’ st BIRAGHI 6

Aiuta la squadra.

RIBERY 6,5

Si è fatto sentire con la sua esperienza nel cuore delle operazioni. Ha vinto il duello a distanza con Ronaldo.

dal 27’ st KOUAME 6

Un errore e un salvataggio in area su Ronaldo

VLAHOVIC 7

Un rigore di personalità, col cucchiaio. Poi tanta lotta con la difesa della Juventus. L’ultimo a segnare 17 gol in campionato a Firenze era stato Mutu.

IACHINI 6,5

La sua Fiorentina gioca una bella partita con l’animo del suo allenatore.

JUVENTUS

SZCZESNY 5,5

Qualche incertezza per uno come lui

DE LIGT 6

Partita normale

BONUCCI 6

Niente di trascendentale, ma comunque c’è sempre.

dal 1’ st KULUSEVSKI 5

Fa l’esterno, ma non spinge mai.

CHIELLINI 6,5

Il migliore del terzetto difensivo

CUADRADO 6

Primo tempo male, nella ripresa torna a fare il terzino, spinge e offre la palla per il gol di Morata.

BENTANCUR 5

Anonimo, passeggia per il centrocampo

RABIOT 5

Commette il fallo da rigore e pasticcia troppo

ALEX SANDRO 5,5

Non è mai incisivo

RAMSEY 4,5

Impalpabile, non produce niente di buono. Anzi, sbaglia pure un gol facile

dal 24’ st McKennie 5,5

Non riesce a entrare in partita.

DYBALA 5

Cercava il centesimo gol nella Juventus e invece ha trovato una brutta prestazione. Si è visto solo nel primo tempo quando ha innescato l’azione di Ramsey.

dal 1’ st MORATA 7

Entra e segna. E poi come. Gran gol.

RONALDO 4,5

Cercasi portoghese disperatamente. A Firenze lo hanno notato solo quando di testa non ha beccato il pallone del possibile vantaggio quasi sulla linea di porta viola…

PIRLO 5,5

La sua Juve non ingrana la marcia giusta. Partita bruttina.

MASSA 5,5

Si fa aiutare dal Var perché lui il fallo di mano di Rabiot non lo aveva visto.