Osimhen, polemiche con Garcia: il tecnico lo sostituisce, lui fa il segno "due" e getta il giubbotto

Nervosismo in casa Napoli. Dopo una partita non indimenticabile, con tanti duelli, pochi spazi e un rigore sbagliato mandando clamorosamente il pallone a lato, Victor Osimhen è stato sostituito da Rudi Garcia. Una decisione che fa notizia perché arrivata con il risultato ancora fermo sullo 0-0 e con i partenopei tutti protratti in avanti a cercare il gol della vittoria.

Napoli, emergenza in difesa: si ferma anche Juan Jesus. Ecco chi giocherà a Bologna

Al suo posto però, al minuto 86', l'ex tecnico della Roma ha deciso di inserire Simeone e non cambiare modulo, mantenendo il tridente con Elmas e Politano, anche loro subentrati rispettivamente a Kvaratskhelia e Raspadori.

La decisione di Garcia ha lasciato di stucco i tifosi napoletani e non solo, perché anche lo stesso Osimhen non ha gradito il cambio.

OSIMHEN ARRABBIATISSIMO CON GARCIA DOPO IL CAMBIO#GARCIAOUT pic.twitter.com/ZXmy17Xrrg — I Gigi 78 I (@Vicidominus) September 24, 2023

L'attaccante nigeriano è tornato in panchina furioso, facendo il segno "due" con la mano al suo allenatore, indicazione che, secondo lui, sarebbe stato meglio rimanere in campo con due punte di peso, e ha scagliato violentemente il giubbotto in panchina.