Elezioni Europee, Tommasi: «Anche i calciatori vogliono votare»

Uno sguardo agli Europei, ma anche alle europee. Le elezioni, si intende, del prossimo 26 maggio, “perché anche i calciatori vogliono votare”. E’ questo il risultato di un sondaggio promosso dall’Associazione italiana calciatori e dall’Europarlamento nell’ambito dell’iniziativa #StavoltaVoto del Parlamento europeo e della FIFPro Divisione Europa, il sindacato mondiale dei calciatori. Un’iniziativa volta a sensibilizzare gli elettori più giovani, ma che segnala anche il disagio di un mondo che spesso non può esercitare il diritto di voto perché, come quest’anno in occasione dell’ultima turno di Serie A, le partite coincidono con il voto.CALCIATORI AL VOTO«Il tema tema politico spesso calciatori e calciatrici si trovano ad affrontarlo nelle conferenze stampa - spiega Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione italiana calciatori - Spesso vengono loro fatte domande. Approfondire dall’interno le aspettative che hanno verso queste elezioni è un modo per dare una concretezza a questa campagna». Al sondaggio unico, presentato oggi presso gli uffici del Parlamento europeo a Roma, hanno risposto quasi 400 tra calciatori e calciatrici, oltre il 10% degli affiliati AIC tra professionisti, ex professionisti e calciatrici di Sere A, tutti interessati ad esprimersi sull’importanza del voto alle prossime elezioni europee e su quelle che dovrebbero essere le priorità della UE nel settore della tutela e della promozione dello sport più amato al mondo, come delle vite di chi gioca o ha giocato nei più importanti campionati italiani. Sono oltre 280 mila gli europei che si sono iscritti al sito Stavoltavoto.eu, impegnandosi così a votare alle elezioni e a coinvolgere amici, parenti e i loro contatti social nel grande evento europeo della democrazia. L'Italia con oltre 28 mila adesioni è, dopo Germania e Croazia, sul podio per iscritti alla piattaforma. Tra questi, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus ora allo Zenti, e Kevin Trapp dell’Eintratch Francoforte, che hanno fatto da testimonial.