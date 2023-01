Napoli, Spalletti prova a voltare pagina: «Ci girano le scatole per la sconfitta di San Siro. Contro la Sampdoria farò 3-4 cambi»

NAPOLI – Un minuto di raccoglimento per Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. Luciano Spalletti ha cominciato così la conferenza stampa di vigilia del match contro la Sampdoria: “Ho un bel ricordo di Gianluca Vialli. L’ho affrontato in amichevole quando ero all’Entella. Ricordo un contrasto con lui, andai a terra, tornò indietro per darmi la mano. E’ sempre stato un fuoriclasse che non lo ha mai fatto pesare. E’ stato un precursore: alla Juventus è stato uno dei primi attaccanti a pressare l’avversario, poi ha scelto l’Inghilterra giocando al Chelsea. Ci ha insegnato tanto, grazie Gianluca”. Spalletti poi ha parlato della sconfitta di San Siro contro l’Inter: “Ci girano le scatole – spiega – volevamo a restare a +8, invece siamo a +5. Non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. In avvio abbiamo concesso un paio di situazioni sbagliando la costruzione, poi ci abbiamo provato e non siamo stati fortunati. Noi non ci accontentiamo, dobbiamo affrontare le avversarie strutturate per lo scudetto nello stesso modo con cui abbiamo disputato le altre partite”. Il Napoli è chiamato alla reazione domani (inizio alle 18) contro la Sampdoria: “Non sarà una sfida facile. Troveremo un ambiente molto particolare ma anche rinfrancato dal successo contro il Sassuolo”.

LA FORMAZIONE. Spalletti farà dei cambi, ma ha premesso: “Non li ho decisi dopo la sconfitta di San Siro. Li avrei fatti comunque visto che poi giocheremo a venerdì. Ci saranno tre o quattro novità”. In difesa potrebbe rifiatare Rrahmani: “Per me ha fatto bene contro l’Inter in fase di costruzione. Sul gol è stato molto bravo Dzeko a trovare lo spazio. Comunque potrebbe non essere utile aggiungere altri novanta minuti, quindi stiamo verificando”. Pronto Juan Jesus, a sinistra, invece, torna Mario Rui. L’altro dubbio riguarda Kvaratskhelia. Spalletti potrebbe far rifiatare il georgiano: “Ma non ha fatto malissimo contro l’Inter. E’ evidente che un giocatore del genere abbia questi momenti, quando non gli riescono subito le sue giocate. Siamo fiduciosi che presto ci farà vedere di nuovo le sue qualità”. E’ attesa, intanto, l’ufficialità di Bereszynski che ha svolto le visite mediche all’SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno.