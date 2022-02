Lazio-Napoli, Spalletti: «Domani è una chance importante da sfruttare»

L’occasione è di nuovo propizia. Il Napoli può tornare in vetta al campionato se vince domani all’Olimpico contro la Lazio. I pareggi di Inter e Milan negli anticipi di venerdì hanno regalato una ghiotta possibilità agli azzurri: “La lotta scudetto – ammette Luciano Spalletti – sarà una bella bagarre, assomiglia ad una giostra bella, ma allo stesso tempo crudele. Sarà adatta ad anime forti”. Il Napoli dovrà dimostrare di essere all’altezza dopo il brutto ko contro il Barcellona: “E’ una prestazione che mi brucia ancora. La nostra identità di gioco finora ci ha dato soddisfazioni, ma non dobbiamo mai dimenticarci la qualità neanche in fase di non possesso, altrimenti rischiamo figuracce”. Luciano Spalletti si assume tutte le responsabilità della sconfitta e assicura sulla tenuta mentale e fisica del Napoli: “Ho deciso io di non snaturarci e di fare quello schema sul calcio d’angolo in occasione del vantaggio del Barca. Noi non abbiamo staccato la spina e non ci sentiamo affatto appagati. Non abbiamo centrato il traguardo del quarto posto. Dobbiamo restare attaccati al treno scudetto, altrimenti bisognerà poi guardarci le spalle. Ci sono tante squadre pronte a rientrare”. Contro la Lazio sarà fondamentale reagire: “Ci giochiamo una chance importante, i miei calciatori sono pronti a tutto. Sarri? Ha fatto giocare il Napoli come nessuno, chi era con lui lo ricorderà sicuramente, per il resto è un avversario. La Lazio mostra un bel calcio, ma noi possiamo metterla in difficoltà”.

LA FORMAZIONE

Al centro dell’attacco ci sarà Victor Osimhen: “Ha l’opportunità di giocare tutti i novanta minuti. E’ in crescita per quanto riguarda la condizione”. Spalletti sta pensando al 4-3-3. Tra i convocati torna Lobotka, ma andrà in panchina: “Sarà con noi all’Olimpico anche se ha svolto parte dell’allenamento personalizzato”.

LA GUERRA IN UCRAINA

Spalletti commenta così: “Non conosco i motivi che abbiano portato ad una situazione del genere. Non ne esiste uno in realtà che possa costringere le persone a diventare profughi oppure ad essere schiacciati sotto le bombe. Penso ai bambini costretti a lasciare le loro camerette. E’ veramente assurdo”.