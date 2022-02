Lazio-Napoli: Pedro verso il forfait, dubbio Acerbi e rischia lo stop anche Cataldi

È già tempo di tornare a lavorare per la Lazio. In seguito al pareggio che ha sancito l’eliminazione dall’Europa League per mano del Porto, stamani i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per iniziare a preparare il prossimo impegno. Dai lusitani di Conceição si passerà al Napoli di Spalletti, altra sfida dura come ricordato da Sarri: «Sia noi che loro arriveremo da partite dispendiose sotto tuti i punti di vista. Chi riuscirà a reclutare più forze mentali avrà la meglio. Il lato fisico sarà secondario visto che entrambe le squadre saranno stanche».

Lazio, tentativo fatale per Pedro: l’esterno va verso il forfait col Napoli

Per vedere qualcosa di tattico bisognerà ancora attendere. Oggi Sarri ha iniziato a studiare da sé i partenopei, mentre domani – giorno di rifinitura – passerà all’analisi video con la squadra e poi al campo con le classiche prove della vigilia. Il Comandante ci terrà molto a fare bene contro la sua ex squadra, soprattutto dopo il pesante risultato dell’andata (4-0). Rispetto a quanto visto contro il Porto il tecnico avrà di nuovo a disposizione Zaccagni. L’ex Hellas è pronto a riprendersi il posto da titolare nel tridente dove però stavolta non ci sarà Pedro. L’esterno canario ha forzato la mano per un rientro in extremis dopo la tendinite tibiale vanificando così la possibilità di tornare quasi al 100% contro il Napoli. Scalpita perciò Felipe Anderson per avere la quarta chance di fila dal 1’.

Acerbi resta in forte dubbio. Domani accertamenti per Cataldi

Arretrando a centrocampo non sono finiscono le magagne. Al termine della sfida di Europa League Cataldi ha avvertito un leggero risentimento al flessore. Domattina svolgerà gli esami strumentali per capire di cosa si tratta. Per questo motivo stamani – nonostante subentrato col Porto – non si è allenato sul campo. La speranza di Sarri è che non si tratti di nulla di grave anche perché significherebbe perdere l’eventuale sostituto di Leiva a gara in corso. Forti dubbi infine anche su Acerbi. Per il centrale difensivo è stato stilato un programma di recupero per restituirlo in breve tempo a Sarri al massimo della condizione. Oggi al termine della seduta a ranghi ridotti il numero 33 è rimasto sul campo Fersini per svolgere un lavoro atletico. Le quotazioni per una presenza dal 1’ col Napoli rimangono basse.