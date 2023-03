Napoli-Lazio, Sarri cerca l'antidoto e trova Zaccagni: i numeri contro i partenopei

Quale sarà l’arma migliore per combattere lo strapotere del Napoli? In vista del ritorno nel suo ex stadio, Sarri sta pensando ai modi per rendere difficile la vita a Spalletti, ma sarà dura per la sua Lazio: «Stanno dominando il calcio italiano e hanno perso la strada per dominare anche quello europeo. Dobbiamo andare lì giocando come sappiamo senza farci condizionare, inutile pensare solo a difendere».

Lazio, Zaccagni pronto a tornare dal 1'

Non solo difesa quindi, anche attacco, nonostante la fase offensiva nelle ultime uscite abbia dimostrato di non essere nel momento migliore. Dopo tre gol di fila, Immobile è tornato a fare qualche errore di troppo, mentre dai compagni di reparto non è arrivato nessun aiuto. Ecco perché con un Ciro non ancora al massimo e Pedro reduce da un'altra frattura, diventa determinante il recupero di Zaccagni dal 1'. A dirla tutta l’esterno è già tornato contro la Sampdoria subentrando anche con un buon piglio, ma nulla a che vedere con la forma migliore mostrata più volte in questa stagione.

I numeri contro il Napoli

Con 8 gol e 4 assist, tutti in campionato, l’ex Hellas già nel miglior anno della sua carriera, ma ora vuole di più. Non sarà semplice incrementare i numeri contro la prima della prima della classe, ma Mattia ha già dimostrato di poterla colpire. All’andata infatti fu proprio lui a sbloccare un match che poi il Napoli ribaltò con i gol di. Ci crede il numero 20, anche perché i partenopei oltre ad essere la squadra più affrontata in carriera (9 volte) sono anche la big più colpita assieme all’con 2 gol. La trasferta sarà anche proibitiva, ma almeno Sarri potrà contare su Zaccagni.