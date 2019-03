La Juve vola verso lo scudetto con 16 punti di vantaggio: battuto 2-1 il Napoli. Insigne fallisce il rigore per il pari

La Juve non si ferma nemmeno al San Paolo e batte anche al ritorno il Napoli (1-2), staccandolo di 16 punti e avvicinadosi ulteriormente all'8° scudetto consecutivo. In vantaggio con Pjanic, gol su punizione dopo l'espulsione di Meret (è uscito Milik per far entrare il vice Ospina) per il fallo su Ronaldo, ha raddoppiato nel primo tempo con il colpo di testa di Pjanic. Nella ripresa anche i bianconeri sono rimasti in 10: rosso per Pjanic (doppia ammonizione). Callejon ha riaperto la partita, ma nel finale Insighe ha sprecato il rigore per il possibile pari, colpendo il palo. In precedenza Zielinski ha colpito la traversa.

LA CRONACA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri.​

Arbitro: Rocchi di Firenze.

