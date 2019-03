Juventus, Paratici: «Allegri vedrà Agnelli dopo la partita con l'Atletico Madrid»

L'appuntamento tra il presidente e l'allenatore c'è, anche se ancora è lontano. Bisogna aspettare la partita di ritorno degli ottavi di Champions. «Il futuro di Massimiliano Allegri non è legato al risultato di una partita in Champions League o di uno scudetto vinto o perso ma è legato a un progetto con noi. Come ha detto lui, dopo la partita con l'Atletico Madrid si vedrà e parlerà col presidente, dopo parleremo tutti insieme e vedremo il da farsi». Così, ai microfoni di Sky Sport prima di Napoli-Juve, il ds della Juventus, Fabio Paratici, che definisce una «leggenda metropolitana» le voci su un cambiamento dei rapporti con il tecnico. «I confronti con l'allenatore non sono per forza confronti negativi, spesso sono positivi - ha spiegato Paratici -. Noi li abbiamo tutti i giorni perché il presidente viene al centro sportivo quasi tutti i giorni. Io e Nedved ci siamo tutti i giorni, parliamo di calcio con Allegri tutti i giorni. Il rapporto è ottimo, forte, stabile»

