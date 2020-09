Napoli, Gattuso sceglie Mertens al centro del tridente, Osimhen in panchina. Lozano titolare

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - L’attesa sta per finire, ma non terminerà domani al calcio d’inizio della sfida del Tardini contro il Parma (inizio alle 12.30).partirà quasi certamente dalla panchina, quindi i tifosi del Napoli dovranno attendere il corso della partita per il debutto di mister 70 milioni di euro, l’acquisto più costoso della storia azzurra. Rino Gattuso ha deciso per un approccio soft al campionato italiano: le chiavi dell’attacco saranno consegnate ancora a, punto di riferimento del tridente offensivo. Niente 4-2-3-1 per ora, il Napoli riparte dalle certezze del 4-3-3, in attesa di un centrocampista che possa consentire a Gattuso di cambiare modulo senza perdere equilibrio. Osimhen resta una risorsa preziosa in corso d’opera e avrà sicuramente la possibilità di indossare la sua maglia numero 9 contro il Parma.. L’altra novità riguarda il messicano. Lozano giocherà dall’inizio sulla fascia destra: ha convinto Gattuso per l’atteggiamento mostrato nelle ultime settimane. Ha l’approccio giusto e potrà garantire velocità e gol contro il Parma. Confermato ovviamente Lorenzo Insigne che rappresenta una certezza.E’ ancora al centro delle voci di mercato, ma resta intoccabile. Koulibaly agirà accanto a Manolas al centro della difesa. Il fuoriclasse azzurro piace sempre al Manchester City, ma il Napoli non lo venderà per meno di 65 milioni di euro, quindi le possibilità di una conferma non sono più da escludere. Di Lorenzo e Hysaj (schierato sulla corsia mancina) completeranno il quartetto. In porta Ospina è favorito su Meret.