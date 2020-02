Napoli, Gattuso: «Voglio una squadra senza paura». Insigne: «Leo o Diego? Maradona per noi è sacro»

NAPOLI - Grande rispetto del Barcellona, ma anche il sogno di vivere una notte indimenticabile al San Paolo. Rino Gattuso ci crede. “Voglio un Napoli senza paura”, dice nell’affollata conferenza stampa della vigilia. “Finora non ho mai conquistato grandi risultati nel nostro stadio, è ora di cambiare questa storia. Possiamo mettere in difficoltà i blaugrana se mettiamo la nostra qualità al servizio del collettivo. E’ necessaria una grande unità: non voglio vedere giocatori che si lamentano dopo un quarto d’ora. Ci sarà anche da soffrire, ma possiamo fare bene tutti insieme”. Per Gattuso è il debutto in Champions da allenatore. “Devo ringraziare la squadra e Ancelotti che mi hanno regalato questo traguardo. Per quanto mi riguarda, è un premio ai sacrifici fatti da me e dal mio staff in tutti questi anni”. La precisazione è doverosa. “Il Barcellona non è soltanto Leo Messi. Lui è il migliore al mondo da tempo, rappresenta un esempio anche per i bambini. Probabilmente è il giocatore che più si avvicina a Maradona. Diego resta il dio del calcio. Noi comunque non dobbiamo pensare soltanto a Messi. Rispetto molto l’allenatore del Barcellona. Quique Setien cura il possesso palla, ma anche un recupero immediato. Mi pare di aver rivisto il Barca di un paio d’anni fa, quindi dobbiamo stare attenti. Ha qualcosa più di noi, ma proveremo a metterli in difficoltà”.

INSIGNE. Per il capitano sarà una notte magica. “L’urlo del San Paolo è qualcosa di incredibile. L’ho spiegato ai miei compagni di squadra. Chiedo ai nostri tifosi di aiutarci e sostenerci”. Insigne proverà a mettersi in mostra. In Champions si è sempre esaltato. “Mi piacerebbe segnare, ma conta soprattutto la prestazione del Napoli. Sono a disposizione e pronto a sacrificarmi. Vogliamo esaltarci. In Champions finora ci siamo sempre riusciti, con Gattuso stiamo facendo bene anche in campionato. Messi? E’ il migliore al mondo, ma lasciamo stare Maradona. Per noi napoletani è sacro”.

