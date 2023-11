Napoli, Garcia: «Vincere con l'Union Berlino per avvicinare gli ottavi. Osimhen? Torna domani, ma non è disponibile»

NAPOLI – L’avviso ai naviganti è chiaro. Rudi Garcia non si fida dell’Union Berlino nonostante le dodici sconfitte di fila dei tedeschi. La sfida del Maradona – in programma domani alle 18.45 – sarà complicata: «Abbiamo l’opportunità – spiega il francese – di avvicinarci agli ottavi di finale, quindi dobbiamo assolutamente vincere. Vogliamo trasformare nuovamente il Maradona in una fortezza per noi». Il Napoli ha un solo risultato a disposizione proprio come accaduto sabato all’Arechi contro la Salernitana: «Siamo reduci da una buona prestazione. Il primo gol è nato da una riaggressione. Alcuni aspetti li riproporremo. L’Union Berlino è avversario forte fisicamente, dobbiamo essere anche pronti al cambio di modulo, come la squadra tedesca ha fatto in Coppa di Germania».

Le scelte

La formazione è quasi fatta.

Potrebbero esserci due cambi: Natan e Mario Rui in difesa. Nessuna novità in mediana ma neanche nel tridente. La sensazione su Lindstrom è semplice: avrà spazio in corso d’opera. «Non si disputa un campionato sempre con la stessa formazione. I miei giocatori devono offrire un grande contributo segnando, servendo un assist o difendendo. Per questo motivo Politano e Kvaratskhelia hanno cominciato di più dal primo minuto. Raspadori? Sta facendo bene da centravanti. Io sono convinto che possa essere protagonista pure da mezz’ala o da esterno offensivo. Osimhen? Rientrerà domani, ma non sarà ancora a disposizione».

Raspadori: «Sto avendo continuità, è molto importante. Garcia mi ha dato da subito grande considerazione. Osimhen? Non sono il suo vice, in questa squadra non esiste il vice di nessuno. La nostra mentalità è quella di essere tutti pronti ad offrire il nostro contributo. Personalmente voglio continuare così».