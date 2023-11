Salernitana-Napoli, fuorigioco sul gol di Raspadori: il Var non interviene, ecco perché

Polemiche nel post partita di Salernitana-Napoli. Gli azzurri di Garcia hanno vinto all'Arechi 2-0 grazie ai gol di Raspadori ed Elmas, ma la rete dell'attaccante ex Sassuolo sta facendo discutere. All'inizio dell'azione infatti c'era un fuorigioco di Olivera non rilevato dall'assistente, a pochi passi, e né tantomeno dal Var, che non successivamente non è potuto intervenire.

Il terzino uruguaiano ha ricevuto palla sulla destra in posizione di chiaro fuorigioco, ma il Napoli ha poi perso il possesso del pallone facendo partire il contropiede della Salernitana, subito stoppato però dal recupero di Lobotka. Proprio il centrocampista ha poi servito tra le linee Raspadori, che ha battuto Ochoa in uscita.

E proprio il cambio di possesso, seppur di pochi secondi, non ha permesso al Var di intervenire e di annullare il vantaggio del Napoli.