Nainggolan confessa: «Tornerei subito alla Roma»

«Nulla togliere ai tifosi dell'Inter però se mi chiedevi se ero più contento di essere arrivato all'Inter o più triste di aver lasciato la Roma io ti dicevo che ero più triste di essermene andato». Lo dice in una diretta Instagram Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, poi passato all'Inter e in seguito in prestito al Cagliari. «Sono andato via da Roma per rispettare soprattutto me stesso. Qualcuno ha fatto delle cose alle mie spalle, a mia insaputa. Per come sono fatto io non potrei neanche salutare una persona del genere», ma sottolinea: «nessun problema nello spogliatoio» «A Roma, ci tornerei perché le partite importanti e l'ambiente mi mancano: se guardi lo stadio San Siro ti fa molto più effetto, però a Roma lo vivi tutta la settimana, poi c'era De Rossi che ti caricava per tutta la settimana». Ultimo aggiornamento: 16:58

