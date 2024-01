Mourinho contro l'arbitro Aureliano, cosa è succeso durante Roma-Atalanta. Il "duello" si conclude con l'abbraccio

La Roma sta pareggiando contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico con Dybala che ha risposto a Koopmeiners su calcio di rigore. La partita è molto equilibrata e combattuta, con l'atmosfera in campo che è rovente. A dimostrarlo è lo stesso José Mourinho che nel finale di primo tempo è stato protagonista di un battibecco con Aureliano. In pieno recupero, infatti, il tecnico ha dato vita a un siparietto con il direttore di gara che poi si è avvicinato per chiarire.

Mourinho-Aureliano, cosa è successo

È successo tutto nei minuti finali del primo tempo. La scintilla che ha infiammato lo Special One è stata una punizione non fischiata su Paulo Dybala, con Mourinho che ha perso le staffe. Le critiche del portoghese non sono piaciute al direttore di gara che lo ha invitato alla calma e tornare nell'area tecnica. L'invito però non è stato accettato da Mourinho che è rimasto sulla riga di campo con le mani dietro la schiena senza abbandonare la sua postazione. Data la presa di posizione, Aureliano si è avvicinato a José con cui poi ha chiarito la situazione e tutto si è concluso con un abbraccio.