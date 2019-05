Siviglia, Monchi chiama Di Francesco per la panchina

Potrebbe essere al Siviglia il futuro di Eusebio Di Francesco. A quanto riporta oggi Marca l'ex tecnico della Roma è il candidato numero 1 per guidare la squadra spagnola la prossima stagione.

A spingere l'allenatore abruzzese in Liga sarebbe il direttore sportivo del Siviglia Monchi che ha lavorato con Di Francesco alla Roma e lo ha invitato al Ramón Sanchez-Pizjuan per assistere a Siviglia-Betis. Candidato a sostituire in panchina Joaquín Caparros la prossima stagione c'è anche il nome del tecnico francese, anche lui ex giallorosso, Rudy Garcia.

