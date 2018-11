Monchi: «Barcellona? Io alla Roma finchè avrà fiducia in me»

«Rimarrò alla Roma finche la fiducia della società e della proprietà sarà quella che oggi sento». Così Monchi, ds spagnolo della Roma, commenta le voci su un suo passaggio al Barcellona - Prego che smettano di parlare su questa mia uscita. Non ho nessuna voglia di andare via, sono contento qui. Credo di dover migliorare il mio lavoro per fare di meglio, la mia unica idea è quella di rimanere qui per tempo«. Quanto a una presunta consulenza col San Fernando, « quello è il mio paese, dove sono nato come giocatore quando ero piccolo, non ha niente a che vedere con il calcio professionista, è qualcosa del cuore, è una squadra piccola ma grande per me, niente a che vedere con la mia attività professionista » . Infine l'ipotesi di un prestito a gennaio per Schick: « Sono voci che mi fanno ridere, abbiamo tanta fiducia in lui » . © RIPRODUZIONE RISERVATA