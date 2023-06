Milan, stavolta Ibrahimovic saluta davvero: in 70mila a San Siro per omaggiarlo

Questa volta Zlatan Ibrahimovic saluta davvero. Non ce la farà a scendere in campo contro il Verona domani a San Siro, ore 21, ma in 70mila sono pronti a salutarlo. Per il campione svedese è prevista una breve cerimonia che coinvolgerà tutti i tifosi presenti: un ringraziamento sentito per gli anni e le vittorie vissute insieme. Come detto saranno in 70mila per l'ultima partita della stagione.si festeggerà la qualificazione alla prossima Champions e si saluterà l'attaccante, capace di vincere due scudetti con i rossoneri, ma in due epoche diverse. Nel 2011, nell'ultimo tricolore dell'era Berlusconi (con Massimiliano Allegri in panchina) e nel 2022, il primo di Elliott, con Stefano Pioli in panchina.

Come detto, Zlatan non giocherà a causa dei problemi fisici che hanno accompagnato l’ultimo periodo.

Nelle due esperienze al Milan ha collezionato 93 gol in 163 presenze. Dalla prima volta in cui ha messo piede a San Siro con i rossoneri, nel 2010, sono passati 13 anni. In mezzo, le vittorie degli ultimi due scudetti del Diavolo, in cui è stato determinante a suon di gol, guizzi d’autore, record, grandi giocate e prestazioni di spessore. Ora che ne sarà del suo futuro? Ibrahimovic ha svelato che lo ha corteggiato più volte Adriano Galliani per il Monza. Chissà...