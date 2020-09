Milan al 3° turno: Shmarock sconfitto 2-0 nel segno di Ibrahimovic

Resta Zlatan Ibrahimovic il simbolo di questo Milan. L’uomo che ha saputo rivitalizzare, da gennaio in poi, una squadra intera. Suo il primo gol stagionale nello 0-2 in terra irlandese contro lo Shamrock Rovers. Il raddoppio è di Calhanoglu, altro elemento prezioso dello scacchiere di Stefano Pioli. I rossoneri passano così al terzo turno preliminare di Europa League. Match in programma a San Siro giovedì 24 settembre contro i norvegesi del Bodo Glimt, vittoriosi 3-1 con i lituani dello Zalgiris Vilnius. Ibrahimovic entra in tutte le azioni interessanti del Diavolo e conferma la sintonia offensiva con Calhanoglu. In realtà, il Milan soffre a tratti nel primo tempo, mentre nella ripresa va alla ricerca del raddoppio per chiudere il match, che arriva grazie al trequartista turco appunto. Si sente la mancanza di Romagnoli e Rebic. Gabbia e Salemaekers non sono in serata e qualche errore di troppo lo commettono, anche se poi il giovane belga si rifà in qualche modo con l’assist dello 0-2. Resta il fatto che il club di via Aldo Rossi, in queste ultime due settimane di mercato, dovrà concentrarsi sui rinforzi difensivi. Nonostante Zlatan. Nel finale debuttano Brahim Diaz e Tonali.

Ultimo aggiornamento: 21:59

