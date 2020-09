PAGELLE SHAMROCK ROVERS



MANNUS 6.5

Era curioso di sfidare Ibrahimovic. Ed è lo svedese a trafiggerlo. Reattivo su Calabria e Calhanoglu.



O’ BRIEN 6

Non si tira mai indietro quando i rossoneri vanno in pressing.



LOPES 5.5

Anche lui si fa sorprendere dall’azione veloce del Milan in occasione del vantaggio.



GRACE 6

Cerca di contrapporsi a Castillejo.



FINN 5

Theo Hernandez va come un treno.



MC ENEFF 6

Torna spesso ad aiutare in fase difensiva.



O’NEILL 5.5

In mezzo al campo corre ma non lascia il segno.



BYRNE 6

Sfugge spesso sia a Bennacer sia a Kessie.



FARRUGIA 6

Gioca con grinta. Avversario ostico.



GREENE 6.5

Migliore in campo dello Shamrock Rovers. Crea due pericoli a Donnarumma.



BURKE 5.5

Non si fa vedere molto in attacco.



WATTS 5.5

Può fare ben poco.



BRADLEY 5.5

Il suo Shamrock Rovers cerca di resistere.





PAGELLE MILAN



DONNARUMMA 6.5

Pronti via deve salvare il Milan su Green.



CALABRIA 6

Si propone in fase offensiva.



KJAER 6

Attento quando lo Shamrock Rovers si affaccia nella metà campo avversaria.



GABBIA 5

Non bene al debutto in questa stagione.



THEO HERNANDEZ 6.5

Non si ferma mai. Un attaccante aggiunto.



BENNACER 5.5

Sbaglia qualche passaggio. Non molto preciso.



KESSIE 6

Non inizia benissimo, ma si riprende con il passare dei minuti.



CASTILLEJO 6

Sfiora il gol del raddoppio su suggerimento di Zlatan.



CALHANOGLU 6.5

Buone le combinazioni con Ibrahimovic. Segna lo 0-2.



SAELEMAEKERS 6

Spinge meno e commette qualche errore. Poi regala a Calhanoglu la palla del raddoppio.



IBRAHIMOVIC 6.5

Suo il primo gol stagionale dei rossoneri. La solita certezza.



PIOLI 6.5

Serviva vincere e il Milan lo ha fatto. Adesso testa all’esordio in campionato a San Siro contro il Bologna.

