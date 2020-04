Milan, Ibrahimovic: «Mi ritiro? Non so ancora cosa voglio»

«Vediamo. Non so ancora cosa voglio, ogni giorno succede qualcosa di nuovo». Zlatan Ibrahimovic non conferma la possibilità di ritirarsi al termine della stagione e, al giornale svedese 'Svenska Dagbladet', rimanda ogni decisione sul proprio futuro, quando la situazione sarà più chiara e tranquilla: «Chi avrebbe potuto prevedere questo Coronavirus? Dobbiamo solo provare a vivere e goderci la vita, non preoccuparci troppo. Ho una famiglia di cui occuparmi, si sentono bene, quindi anche io mi sento bene». Il centravanti del Milan, dalla sua casa di Stoccolma, ripercorre i momenti convulsi che hanno portato allo stop dei campionati: «Quando ha iniziato a diffondersi nel calcio, il Milan ha chiuso l'intera struttura di allenamento. Ô tragico che i campionati siano sospesi, ma dobbiamo rispettare le leggi ed essere pazienti. I Governi devono trovare una soluzione che faccia bene all'intera comunità. La salute viene prima dello sport».

