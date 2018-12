Gattuso: «Suso è stato un pollo. Prendiamo troppi gialli per proteste»

«Suso è stato un pollo in occasione del primo giallo». Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, tira le orecchie a Suso, espulso nel finale di gara contro la Spal. Un cartellino rosso che gli farà saltare la Supercoppa Italiana, in programma il 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita. «È un periodo - aggiunge Gattuso a Radio Rai - che arrivano tanti cartellini per proteste. Dobbiamo esser bravi ad accettare quello che succede in campo. La sua assenza con la Juve? Continuiamo la stagione con un po' di sfortuna». © RIPRODUZIONE RISERVATA