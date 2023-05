Milan-Cremonese 1-1: Okereke gela San Siro. Poi pareggia Messias, ma la Champions ora è a -2

Il Milan non vince più, almeno in campionato. In casa contro la Cremonese finisce 1-1: al gol di Okereke, risponde Messias. Tanti i rimpianti per il Diavolo che scivola a -2 dall'Inter. Un turno infrasettimanale che rende ancora più che decisivo il prossimo incrocio Milano-Roma di sabato prossimo quando il Milan ospiterà la Lazio e i nerazzurri saranno di scena all’Olimpico contro la squadra di José Mourinho. Disastrosa la prestazione del Milan che evidenzia ancora di più il divario che c’è tra titolari e seconde linee. Ancora una volta deludenti le prestazioni di Origi e De Ketelaere che nel primo tempo è colpevole di un incredibile errore a tu per tu con Carnesecchi. Il tutto a sette giorni dall’andata dell’Euroderby dove le due squadre sembrano arrivarci in maniera opposta: Simone Inzaghi sembra aver ritrovato la sua squadra nel momento topico della stagione; Pioli invece, insistendo con questo turnover di massa, non è riuscito a trovare la stessa fame che i rossoneri hanno messo in campo nella doppia sfida europea contro il Napoli. E adesso, a cinque giornate dalla fine i punti lasciati per strada sono tantissimi e la situazione appare drammatica. Il Milan si riprende solo nel recupero, come contro la Roma. Quando va in gol Okereke, sembra tutto finito. Al minuto 93 ci pensa Messias per l'1-1 finale.