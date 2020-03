Milan, Boban saluta: il dirigente rescinde il contratto e se ne va. Gazidis conferma Pioli

Alla fine è arrivata l'ufficialità: Zvone Boban non è più il Chief Football Officier del Milan. «Il Milan conferma di aver comunicato a Zvonimir Boban la risoluzione del contratto con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro. Il club conferma piena fiducia in Pioli e guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fpf»



Ivan Gazidis conferma la massima fiducia in Stefano Pioli e gli garantisce il massimo «supporto». «Stefano Pioli - le parole dell'amministratore delegato apparse sul sito del Milan - sta facendo un ottimo lavoro, migliorando costantemente il rendimento della squadra, e godranno del nostro massimo sostegno, in un contesto così difficile per l'intero paese». Gazidis, nel commentare l'allontanamento di Boban, lo «ringrazia» e richiama la squadra a non mollare: «Dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide»

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA