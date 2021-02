Psg, da Verratti e Florenzi a Icardi e Kean: c'è un po' di Italia nell'impresa al Camp Nou

C’è un po’ d’Italia nella vittoria del Psg contro il Barcellona. È una gara bellissima, ma nella ripresa i parigini diventano padroni del campo e dilagano. La sfida nella sfida è tutta di Mbappé, autore di una tripletta incredibile. Messi è vicinissimo a salutare anzitempo la Champions. Per lui, però, resta una gara speciale: il suo presente contro il probabile futuro, visti i corteggiamenti serrati di Nasser Al Khelaifi, presidente dei transalpini. Sono due squadre da favola: il fuoriclasse argentino è nel tridente con Griezmann e Dembelé; Mbappé ha accanto a sé Icardi e Kean, rinato all’ombra della Torre Eiffel. Guidati da de Jong e Pedri i catalani; da Paredes e Verratti i transalpini. La gara è meravigliosa fin dall’inizio.

Mbappé fa il fenomeno a casa di Messi: tripletta e 4-1 del Psg sul Barcellona

La prima occasione è dei blaugrana con Griezmann, poi risponde Icardi con un tiro debole. Il risultato cambia al 27’ e non poteva non segnare Messi. La Pulce colpisce dal dischetto (rigore per atterramento in area di de Jong). Ma il Psg non si arrende. In fin dei conti, è vice campione d’Europa e non vuole sfigurare. Il pari nasce dall’intelligenza di Verratti, con Mbappé che controlla il pallone e insacca. È un continuo ribaltamento di fronte. Kurzawa impegna ter Stegen. Poi è Griezmann a sfiorare il gol con un diagonale che sfiora il palo. Nella ripresa gioca meglio la squadra di Mauricio Pochettino. Mbappé si conferma un talento unico nel panorama mondiale. Cambia il ritmo della partita a ogni singolo tocco di palla. Ed è proprio lui a raddoppiare su iniziativa di Florenzi (rete convalidata dal Var). Triplica Kean con un colpo di testa e chiude ancora Mbappé. Il Psg ipoteca i quarti. Per il Barça è notte fonda.



