Psg-Mbappé, un ciclone pronto ad abbattersi sul calciomercato europeo. Ecco tutti gli scenari

Il caso Mbappé può trasformarsi in uno tsunami pronto ad abbattersi, con tutta la sua furia, sul calciomercato europeo (soprattutto italiano). La situazione è ormai nota a tutti. Il fuoriclasse francese ha fatto sapere da tempo, con una lettera del 12 giugno, di non voler rinnovare il contratto con il Psg in scadenza il 30 giugno 2024. Presa di posizione che ha fatto scatenare l’ira di Nasser al Khelaifi, presidente del club parigino, che ha paura di vedere sfumare un succulento guadagno dopo aver pagato 180 milioni di euro, nel 2017, il giocatore. La strategia di Kylian è chiara: andare a parametro zero al Real Madrid. Da parte sua, il Psg ha risposto a tutto questo: L’Équipe ha svelato una missiva di risposta del club al giocatore, il cui comportamento viene considerato «un danno enorme».

In pratica il club chiede a Mbappé una decisione imminente. Entro il 31 luglio la firma sul rinnovo o la partenza. Ovviamente il Real, che ieri ha ufficializzato il talento turco Arda Guler (inseguito anche dal Milan), dopo aver acquistato Bellingham per 103 milioni, non ha risorse da destinare a un’operazione che solo per il cartellino comporta l’esborso da 250 milioni. Pare che il Liverpool sia disposto a investirne 200. Soldi con i quali il Psg potrebbe appunto abbattersi sul campionato italiano, facendo un’offerta monstre al Napoli per Osimhen. Aurelio De Laurentiis che sta lavorando al rinnovo del contratto con il nigeriano alzando l’ingaggio fino a sette milioni di euro e inserendo una clausola da 120 milioni di euro. Una cessione di Osimhen ad agosto romperebbe definitivamente gli equilibri del campionato, con l’Inter nettamente favorita visto il mercato accurato che sta facendo. Con rinforzi mirati in ogni reparto, seppur con il sacrificio di Onana, ormai sempre più vicino al Manchester United.