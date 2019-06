Mbappè sbarca nel mondo di “Holly e Benji”: «Che sogno»

Ultimo aggiornamento: 19:47

I mondiali li ha vinti con la, la Champions con ilno, ma poco importa. Perché sul podio dei sogni realizzati,da oggi può piazzarne almeno un altro: quello di sbarcare nel mondo di “”. Il fuoriclasse francese, inper presentare una nuova partnership commerciale, è stato accolto da, il creatore del cartone animanto sul calcio più famoso del mondo, che per l'occasione ha creato una versione ad hoc di Mbappè, come se dovesse sfidare i due idoli dellaalla stregua di uno di un. Sul disegno il fuoriclasse del Psg, raffigurato con la divisa del club francese, è accompagnato dalla scritta “Benvenuto in Giappone”, cordiale messaggio di Takahasji. E un Mbappè alquanto entusiasta non ha resistito e ha postato subito il disegno sui social con un commento eloquente: «Che sogno».E, in effetti, che la passione di Mbappè per il manga nipponico fosse forte era chiaro a tutti da tempo. A settembre, dopo un infortunio alla spalla, postò sempre su Instragram un selfie con una vistosa fasciatura "montandolo" con un'immagine che mostrava Holly con un bendaggio simile. La cosa non è sfuggita a Takahashi. «So che è un grande fan del mio lavoro e che a casa ha la collezione completa dei fumetti in lingua francese. E' una cosa che mi onora molto», ha raccontato il disegnatore.