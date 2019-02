Marsiglia sempre più in crisi, Garcia rischia l'esonero

La panchina di Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia ed ex tecnico della Roma, è sempre più a rischio. Secondo L'Equipe, Garcia avrebbe subito un vero e proprio processo a porte chiuse dalla dirigenza del club, che vede sempre più sprofondare la squadra nella classifica della Ligue 1. Il Marsiglia attualmente occupa la 10/a posizione, con 31 punti, e finora ha collezionato 9 vittorie, bilanciate da altrettante sconfitte, con 4 pareggi: 35 le reti realizzare, 33 quelle subite. Un ruolino di marcia tutt'altro che esaltante per una squadra che, appena qualche mese addietro, conquistò la qualificazione per la finale dell'Europa League. Nell'attuale stagione, il Marsiglia ha vinto appena uno degli ultimi 12 match ufficiali ed è già stato eliminato dalle altre competizioni alle quali ha partecipato: Europa League, Coppa di France e Coppa di Lega. Oggi, alle 19, in un Velodrome a porte chiuse, il Marsiglia affronterà il Bordeaux nel recupero della 18/a giornata di campionato: non ci sarà Balotelli, dal momento che la partita si sarebbe dovuta disputare nel 2018, quando l'attaccante era ancora in forza al Nizza.

