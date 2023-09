Milan, infortunio Maignan: nessuna lesione, potrebbe tornare il 30 settembre contro la Lazio

Sospiro di sollievo per Maignan. Il francese si è fatto male al debutto stagionale in Champions, nello 0-0 contro il Newcastle. Il rossonero ha alzato bandiera bianca a 10’ dalla fine, chiedendo il cambio, per un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra, ma la risonanza magnetica effettuata questa mattina ha escluso lesioni. L’evoluzione clinica sarà monitorata quotidianamente, per cercare di capire quando il giocatore sarà a disposizione di Stefano Pioli. Ci vorrà sicuramente cautela nei confronti di Maignan, ma non dovrebbe scendere in campo contro il Verona al Meazza, sabato 23 settembre, e nel turno infrasettimanale in casa del Cagliari (mercoledì 27 settembre).

Se non dovesse davvero essere a disposizione, il suo posto tra i pali sarà preso da Sportiello che al 94’ ha salvato i rossoneri con una bella parata su un tiro dal limite di Longstaff. In que caso, il Milan cercherà di recuperare Maignan per il big match del 30 settembre contro la Lazio (o al massimo per la trasferta europea in Germania, nella tana del Borussia Dortmund (4 ottobre), sconfitto ieri dal Psg per 2-0.