Ludogorets-Inter, i voti: prima gioia per Eriksen, brutta prestazione per Lautaro Martinez

PADELLI 6Partita da spettatore. Il Ludogorets non va mai al tiro.GODIN 6Non ha problemi nel controllare le manovre offensive degli avversari.RANOCCHIA 6Fa il suo ripagando la fiducia che Antonio Conte gli ha concesso per questa gara europea.D’AMBROSIO 6.5Si fa vedere una volta in fase offensiva e dà il via all’azione del vantaggio.MOSES 6.5Si fa vedere con tanti palloni insidiosi in area.VECINO 6.5Prova ad aggredire i portatori di palla del Ludogorets. Entra nell’azione del vantaggio.BORJA VALERO 6In fase difensiva risolve qualche situazione delicata.ERIKSEN 7Si sveglia nella ripresa. Prima sfiora il gol con un tiro al volo, poi segna la sua prima rete in nerazzurro, infine centra una traversa. Avevano ragione i tifosi a invocarlo titolare.BIRAGHI 6.5La prima occasione del match è sua, ma trova l’opposizione di Iliev.LAUTARO MARTINEZ 5Nel giorno degli elogi di Lionel Messi, gioca una brutta gara. Ammonito, sarà squalificato. Non ci sarà tra una settimana nella gara di ritorno a San Siro.SANCHEZ 6Un lampo in avvio di ripresa: centra il palo con un colpo di tacco.LUKAKU 7Punto di riferimento in attacco dell’Inter. Tocco per Eriksen sul gol e rete del raddoppio su rigore. Meglio di così…CONTE 6Massiccio turnover perché c’è da pensare al campionato, ma ora tutti si aspettano Eriksen titolare anche a San Siro contro la Sampdoria.