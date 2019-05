​Londra, la City che vive di football e comanda l'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avremmo da raccontare una follia. Roba da record assoluto... Sole squadre inglesi nelle finali delle coppe europee? No, macché. Di più, molto di più: tre squadre di Londra, nelle finali delle coppe europee. A guardarle bene, c’è da rimanere allocchiti. Tottenham-Liverpool in Champions, il primo giugno, a Madrid e Chelsea-Arsenal in Europa League, il 29 maggio, a Baku (Azerbaigian). Più ci si pensa e meno ci si crede. Dev’essere stato uno strano allineamento dei pianeti, o una congiuntura pazza, o un passaggio a vuoto della logica. Di certo la grande bellezza del calcio britannico ha pescato dal mazzo del possibile un jolly che per sempre rimarrà stampato nella leggenda. D’accordo, va ricordato che nel 2014 e nel 2016 la finale di Champions ha offerto il derby di Madrid. Però tre-squadre-tre di un’unica città rotolate fino all’ultimo atto, ad essere lucidi, rappresentano una coincidenza che sfiora il paranormale.È evidente che Londra sia decollata a capitale non solo d’Inghilterra, ma pure dell’Europa del calcio. Vien da dedurre comunque che sotto, e in controluce, e dietro alla meraviglia crepiti un briciolo di logica. Tanto per essere chiari, il trionfo di Londra è e resterà sbalorditivo per le forme nelle quali si è manifestato – modi da torneo della Playstation del sabato – però non si direbbe del tutto insensato sul piano razionale. Perché, in fondo, è il frutto sano di un terreno di coltura ben concimato da tradizione, cura, serietà e da una cultura sportiva altrove non replicabile. La prima squadra londinese è nata 160 anni fa: Wanderers Football Club, 1859. Per capirsi, l’Unità d’Italia è del 1861. Dove noi faticavamo a fondere una nazione, loro giocavano già a pallone... Oggi la Londra del calcio è un regno nel Regno. Sedici sono i suoi club disseminati tra la Premier League e la National League, la quinta serie. Così l’Arsenal, il Chelsea, il Crystal Palace, il Fulham, il Tottenham e il West Ham abitano in Premier. Brentford, Millwall e Qpr giocano in Championship; Afc Wimbledon e Charlton in League One; Barnet, Bromley, Leyton Orient, Sutton United e Dagenham & Redbridge (pare un racconto di Dickens, è il nome di due borghi) appunto nella National League. Roma, Madrid e Parigi non possono certo godere di un privilegio simile. Giusto per avere un’idea, basterebbe sovrapporre la mappa della metro di Londra disegnata da Harry Beck alla carta dei monumenti calcistici per rendersi conto che un filo di coda in aeroporto in fondo è una seccatura sopportabile. A Nord dominano il Tottenham e l’Arsenal, per dire. Est è la regione del West Ham e del Millwall (nemici intimi) e del Charlton, mentre a ovest regnano il Brentford e il Wimbledon. Solo, al sud, c’è il Crystal Palace. Belli e ricchi, Chelsea, Fulham e Qpr comandano il centro, invece. Solenne, l’anima del mito è Wembley: ricostruito nel 2007, veglia sul football dal 1923. Ed è un cuore che mai smetterà di battere.