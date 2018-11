Il Liverpool crolla Belgrado sconfitto 2-0 dalla Stella Rossa

Gol e sorprese negli anticipi della quarta giornata di Champions League. Vittoria inaspettata della Stella Rossa contro il Liverpool: a Belgrado la squadra di Klopp perde 2-0. Successo schiacciante, invece, per il Brugge che vince in casa del Monaco per 4-0.



GRUPPO C

Stella Rossa-Liverpool 2-0

Colpo di coda a Belgrado. La Stella Rossa vince 2-0 contro il Liverpool. Una doppietta di Pavkov stende gli inglesi, primi nel girone a 6 punti. I Reds pagano caro le leggerezze dei big. Sturridge non è cinico sotto porto e Milner con un errore spalanca ai biancorossi la strada per il raddoppio. In poco più di sei minuti (22’ e 28’ del primo tempo) la Stella Rossa regola la squadra di Klopp, pericolosa solo nel finale con Salah che pizzica il palo esterno. Aspettando il match tra Napoli e Psg, i serbi raggiungono i francesi al terzo posto in classifica con 4 punti.



GRUPPO

Monaco-Club Brugge 0-4

Poker letale. Il Monaco crolla in casa con il Brugge perdendo 4-0. Allo Stade Luis II gli ospiti passano in vantaggio alla prima occasione con Vanaken al 12’. L’attaccante belga quattro minuti più tardi si ripete su calcio di rigore. L’uno-due stordisce i monegaschi che faticano ad organizzare la manovra offensiva. La rete al 24’ di Wesley chiude i giochi e il gol Vormer all’84’ rende ancor più pesante il passivo. Festeggia il Brugge che sale a 4 punti in classifica e tiene accesa una speranza per qualificarsi alla fase finale della competizione. Mastica amaro, invece, il Monaco, ultimo nel girone con 1 punto.

