Adrian, eroe “caduto” per un tifoso. Liverpool senza portiere

Avendo inventato i Beatles, era giusto che Liverpool inventasse anche i Fab Four della porta, una sorta di collettivo artistico (tre giocatori più un pirla sugli spalti) che in sette giorni ha regalato emicranie a Klopp e storie ai giornali inglesi. «Adriaaan… come Rocky». L’urlo di Jurgen dopo la Supercoppa griffata ai rigori col Chelsea è nato vecchio, subito sorpassato dagli eventi di un mercoledì da leoni ma anche da Gialappa’s visto che – oh yes – la caviglia di Adrian sconta i postumi dell’involontario tackle di un tifoso: parliamo del tifoso (genio) che invadendo il campo a Istanbul per celebrarne la parata decisiva gli è franato addosso con annessa, successiva slavina umana. Senza quel tifoso, Klopp potrebbe cavalcare ancora l’onda di Adrian, il vice Alisson, in Premier, già da oggi a Southampton. Senza quel tifoso, noi, non avremmo la storia di Andy Lonegan. È il 9 agosto scorso, avversario il Norwich, Alisson si fa male, entra Adrian che fino a quattro giorni prima si allenava coi disoccupati, vittoria 4-1 e finestra sul galà in Turchia per questo portiere spagnolo di 32 anni senza trofei in bacheca né presenze da oltre un anno. Che storia.JURGEN FURIOSOÈ il 14 agosto, mercoledì, Adrian sigilla la Supercoppa bloccando il penalty di Abraham coi piedi, lui che sognava di fare la punta e mai si sarebbe immaginato in guantoni. Che storia. È il 16 agosto, ieri, e da Liverpool fanno sapere che Adrian spera di recuperare però non è che sia messo benissimo, e per ulteriori informazioni rimandano al video virale del fan in bermuda che parte da metà campo, lo scatto d’orgoglio dello steward uccellato, il placcaggio a danno ormai fatto. Commento di Klopp: «Possibile che nell’era dei social uno possa scavalcare e fare una roba simile solo per un po’ di visibilità?». È il 17 agosto, oggi, Southampton vs Liverpool: se Adrian dà forfait, il terzo portiere Andy Lonegan diventa il più vecchio debuttante in Premier dal 2000 a oggi, 35 anni e 302 giorni, 401 gare da professionista e un’ascesa frenata nel 2005 dalla rottura del crociato. Certo, a Klopp girano le balle. Però, anche questo Lonegan, che storia…