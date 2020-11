Live Italia-Polonia dalle 20,45 diretta: formazioni ufficiali, gioca Bernardeschi con Belotti e Insigne

Mancini sarà ancora assente: in panchina di nuovo Evani. Immobile non si è unito al gruppo: difficile vederlo anche nella gara contro la Bosnia. Ieri è andato via Gagliardini: esito del tampone incerto e ritorno a Milano. Bonucci ha lasciato il ritiro per un problema muscolare. Per ora basta così. E l'Italia fa la conta di chi è rimasto a disposizione per poter scendere in campo stasera contro la Polonia, per il penultimo turno di Nations League che potrebbe garantire l'accesso alla Final Four. I problemi ci sono, inutile nasconderlo. Ma serve una vittoria contro la truppa di Brzeczek, che è in testa al raggruppamento un punto sopra gli azzurri. Formazione fatta per Mancini - di nuovo in smart working con Vialli che sarà utilizzato come "ponte" - che ritrova Donnarumma in porta, Acerbi in difesa, e si affida a Belotti lì davanti. Il capitano sarà Florenzi.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa dalle 20,45 su Rai 1.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All.: Mancini (in panchina Evani).

POLONIA (4-4-1-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Szymanski, Moder, Krychowiak, Jozwiak; Linetty; Lewandowski. All.: Brzeczek.

ARBITRO: Turpin (Francia.

