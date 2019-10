Lione, Garcia: «Non sono qui per perdere tempo»

Rudi Garcia si presenta: per lui conferenza stampa a Lione, la sua nuova squadra. «Non sono qui per perdere tempo

«Sono qui, perché il Lione è uno dei migliori club in Francia ed è regolarmente sulla scena europea, ma anche perché mi è piaciuto l'incontro con il ds Juninho, che preferisco avere come dirigente, piuttosto che come avversario sul campo. Mi sento molto carico e responsabilizzato da questo incarico: penso che ricoprirò questo mio nuovo ruolo con grande passione».

Il Lione può permettermi di fare un passo avanti nella mia carriera. Spero di rimanere qui il più a lungo possibile, l'ho sempre fatto in tutti i club nei quali ho lavorato. Non vedo l'ora di guidare la squadra e di mettere a disposizione tutta la mia energia nella prossima partita contro il Digione. Tutti vogliono che il Lione inizi a vincere. Siamo forti davanti, disponiamo di un tanto talento, dovrò far imporre alla squadra il proprio gioco». Il Lione si trova attualmente al 14/o posto nella classifica della Ligue 1, con soli 9 punti in 9 partite; la società ha deciso di licenziare Silvinho dopo la sconfitta di domenica 6 ottobre in trasferta contro il Saint-Etienne, ingaggiando Garcia

», le prime parole del tecnico francese.